(Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo score dei Reds prima del match di andata non era affatto buono, con tre sconfitte di fila. Altre tre sconfitte sono giunte da allora, tutte ad Anfield, inframezzate dalla vittoria a Bramall Lane contro l’ultima in classifica e virtualmente già retrocessa. Le sconfitte consecutive in casa sono ora diventate ben sei. Un numero che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Liverpool-RB Lipsia (mercoledì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Liverpool-RB Lipsia (mercoledì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Liverpool-Lipsia, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League: Di nuovo a Budapest, Liverpool e Lipsia… - ansacalciosport : Champions: Klopp, il Liverpool ha grandi tifosi e ci mancano. Nagelsmann (Lipsia): 'Il calcio è folle, possiamo rib… - sportli26181512 : Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi: Prosegue il programma dei match di ritorno degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Lipsia

PROBABILI FORMAZIONI: CHI IN CAMPO OGGI? Si accenderà questa sera alle ore 21.00 e alla Puskas Arena di Budapest, l'attesa sfida di ritorno degli ottavi di Champions league tra: andiamo ...Ilsarà il terzo avversario inglese che ilaffronta fuori casa in Champions League dall'inizio della scorsa stagione (dopo Tottenham e Man Utd): ha subito la sconfitta più larga in ...Due big match anche questa sera per quanto riguarda la Champions League: in campo Psg-Barcellona e Liverpool-Lipsia ...Due big match anche questa sera per quanto riguarda la Champions League: in campo Psg-Barcellona e Liverpool-Lipsia ...