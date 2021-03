Liverpool-Lipsia, Klopp: “Creato tanto e difeso bene” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Abbiamo Creato molte occasioni da gol. Nel primo tempo non abbiamo segnato, ma la cosa migliore che hanno fatto i ragazzi è stata non mostrare la vera forza del Lipsia, abbiamo difeso molto bene. Tutti hanno giocato davvero bene, sia i tre centrocampisti sia i giocatori subentrati”. Sono queste le parole di Jurgen Klopp dopo il successo sul Lipsia che permette al Liverpool di accedere ai quarti di finale di Champions League. “Dovevamo prepararci bene. Abbiamo dovuto resettare il pensiero dalla Premier League e provarci. I ragazzi si sono divertiti, abbiamo dovuto fare il lavoro sporco, ma è stata una grande prestazione difensiva”, ha concluso Klopp. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “Abbiamomolte occasioni da gol. Nel primo tempo non abbiamo segnato, ma la cosa migliore che hanno fatto i ragazzi è stata non mostrare la vera forza del, abbiamomolto. Tutti hanno giocato davvero, sia i tre centrocampisti sia i giocatori subentrati”. Sono queste le parole di Jurgendopo il successo sulche permette aldi accedere ai quarti di finale di Champions League. “Dovevamo prepararci. Abbiamo dovuto resettare il pensiero dalla Premier League e provarci. I ragazzi si sono divertiti, abbiamo dovuto fare il lavoro sporco, ma è stata una grande prestazione difensiva”, ha concluso. SportFace.

