L’insostenibile costo della carne – Le emissioni legate al ciclo di vita dei bovini inquinano come le più grandi centrali a carbone d’Europa

Le emissioni annuali di anidride carbonica alla base dei cambiamenti climatici e legate al ciclo di vita della sola carne bovina superano i 18 milioni di tonnellate, per un danno di oltre un miliardo di euro: si tratta di una quantità di gas climalteranti uguale a quella emessa dalle più grandi e inquinanti centrali a carbone in Europa. Così, la filiera delle carni di bovino, maiale e pollo arriva a causare, in un anno, più di 98mila tonnellate di Pm10 equivalenti. E la formazione di particolato porta con sé un danno economico di oltre 3,8 miliardi. C'è questo e altro dietro quei 36,6 miliardi di euro, stimati come valore del danno che ogni anno il consumo di carne genera, a causa degli impatti ...

