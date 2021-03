Libia, il governo c’è, la fiducia pure (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il governo unitario libico (GNU) del premier Abdelhamid Dabaiba ha ottenuto la fiducia nella riunione del Parlamento HoR che da due giorni è riunito a Sirte con il sostegno della stragrande maggioranza dei deputati: 132 rappresentanti hanno votato a favore, un solo contro. “Questo giorno sarà datato come la fine delle divisioni”, ha dichiarato il premier: “Sirte è diventata ancora una volta un simbolo di unità nazionale come lo era durante la battaglia di Al-Qardabiya (contro l’Is, ndr)”. Secondo le informazioni raccolte da Agenzia Nova, il nuovo governo giurerà a Bengasi il 15 marzo, ossia non a Tripoli, capitale libica sede dell’esecutivo onusiano che finora Fayez Serraj ha guidato sotto la sigla GNA, ma nella città del signore della guerra della Cirenaica, Khalifa Haftar, e sede costituzionale del Parlamento libico (una mossa anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilunitario libico (GNU) del premier Abdelhamid Dabaiba ha ottenuto lanella riunione del Parlamento HoR che da due giorni è riunito a Sirte con il sostegno della stragrande maggioranza dei deputati: 132 rappresentanti hanno votato a favore, un solo contro. “Questo giorno sarà datato come la fine delle divisioni”, ha dichiarato il premier: “Sirte è diventata ancora una volta un simbolo di unità nazionale come lo era durante la battaglia di Al-Qardabiya (contro l’Is, ndr)”. Secondo le informazioni raccolte da Agenzia Nova, il nuovogiurerà a Bengasi il 15 marzo, ossia non a Tripoli, capitale libica sede dell’esecutivo onusiano che finora Fayez Serraj ha guidato sotto la sigla GNA, ma nella città del signore della guerra della Cirenaica, Khalifa Haftar, e sede costituzionale del Parlamento libico (una mossa anche ...

Advertising

pierofassino : Il Parlamento libico ha votato la fiducia al nuovo Governo che dovrà guidare la Libia fino alle elezioni del 24 dic… - nancyporsia : Approvato nuovo governo unitario ad interim in #Libia dopo 5 anni di guerra civile. Le premesse non sono confortant… - LauraGaravini : Il voto di fiducia al governo in #Libia è un passo importante verso la stabilizzazione dell'area. Le parole del pre… - nonrispondere : RT @Agenzia_Italia: Il parlamento libico ha votato la fiducia al governo di unità di Dbeibah - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Libia, il governo di unità nazionale ottiene fiducia del Parlamento #libia -