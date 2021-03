L’Atletico Madrid vince 2-1 nel recupero con l’Athletic e torna a +6 sul Barcellona (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel recupero della 18a giornata della Liga vince L’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano contro l’Athletic Bilbao. Decisive le reti di Llorente al 47’ e Suarez (rigore) al 51’. Muniain aveva aperto le marcature al 21’. Con questa vittoria i Colchoneros consolidano il primato in Liga, sono a +6 sul Barcellona. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Neldella 18a giornata della Ligaal Wanda Metropolitano controBilbao. Decisive le reti di Llorente al 47’ e Suarez (rigore) al 51’. Muniain aveva aperto le marcature al 21’. Con questa vittoria i Colchoneros consolidano il primato in Liga, sono a +6 sul. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

