Langdon: la serie ispirata ai romanzi di Dan Brown verrà prodotta per Peacock

La serie Langdon, tratta dai romanzi di Dan Brown, verrà prodotta per Peacock, come confermato da un comunicato ufficiale. Langdon, la serie ispirata al romanzo Il Simbolo Perduto scritto da Dan Brown, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Peacock. Il progetto era stato inizialmente sviluppato dal network NBC che ne aveva ordinato il pilot. Langdon potrà contare su una sceneggiatura firmata da Dan Dworkin e Jay Beattie e racconta le prime avventure di Robert Langdon, ruolo affidato all'attore Ashley Zukerman, obbligato a risolvere dei misteri per salvare il suo mentore, che è stato rapito, e impedire una cospirazione globale.

