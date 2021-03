Juventus | Nedved furioso dopo l’eliminazione | cartellone spaccato! – VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021)Il dirigente bianconero ha perso la testa al triplice fischio finale La maledizione degli ottavi di finale ha colpito ancora una volta la. I bianconeri escono dalla Champions League per il secondo anno consecutivo al primo turno ad eliminazione diretta.il Lione nella scorsa stagione, questa L'articolo proviene da Inews.it.

Non basta il 3 - 2 finale allaper superare gli ottavi di Champions League. Il Porto passa il turno e Pavelreagisce in malo modo all'eliminazione dalla Coppa… LE PAROLE DEI PROTAGONISTIPavelperò non è riuscito a trattenere la sua rabbia. Il dirigente dellaappena sentito il triplice fischio si è avventato su un cartellone pubblicitario, posto ai margini del campo, ...Juventus, Nedved furioso dopo l'eliminazione: cartellone spaccato! Il dirigente bianconero ha perso la testa al triplice fischio finale ...Nedved prende a calci un cartellone pubblicitario al termine di Juventus-Porto che vede l'eliminazione bianconera dalla Champions League ...