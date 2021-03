Juve fuori dalla Champions, il titolo crolla in Borsa: quanti milioni perde Agnelli in poche ore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un salasso finanziario per la Juventus. La clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto non costerà solo 10,5 milioni di introiti in meno legati alla coppa europea, piccolo fardello se sommato all'ultima semestrale da -113,7 milioni di euro. Come sottolineato da Gazzetta.it, il titolo del club bianconero guidato da Andrea Agnelli ha aperto la seduta a Piazza Affari perdendo il 6,5% del proprio valore, a 0,8 euro. Insomma, subito una pessima notizia sul fronte finanziario, dopo quella (deprimente) dal punto di vista sportivo. I due piani questa volta sono strettamente legati, e non è scontato nel mondo del calcio in Borsa dove il rapporto tra andamento del titolo e risultati del campo non sempre vanno di pari ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un salasso finanziario per lantus. La clamorosa eliminazione agli ottavi diLeague contro il Porto non costerà solo 10,5di introiti in meno legati alla coppa europea, piccolo fardello se sommato all'ultima semestrale da -113,7di euro. Come sottolineato da Gazzetta.it, ildel club bianconero guidato da Andreaha aperto la seduta a Piazza Affarindo il 6,5% del proprio valore, a 0,8 euro. Insomma, subito una pessima notizia sul fronte finanziario, dopo quella (deprimente) dal punto di vista sportivo. I due piani questa volta sono strettamente legati, e non è scontato nel mondo del calcio indove il rapporto tra andamento dele risultati del campo non sempre vanno di pari ...

