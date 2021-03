Italia, prezzi alla produzione gennaio +1,4% su mese -0,3% su anno (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – A gennaio 2021 i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1,4% su base mensile e diminuiscono dello 0,3% su base annua, secondo quanto reso oggi noto dall’Istat. I rialzi congiunturali sono registrati in quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, più marcati per l’energia, sul mercato interno e nell’area non euro. Sul mercato interno i prezzi segnano un rialzo congiunturale dell’1,7% e un calo tendenziale dello 0,4%. Al netto dell’energia, i prezzi aumentano dello 0,5% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Sul mercato estero i prezzi crescono dello 0,7% rispetto a dicembre 2020 (+0,7% per l’area euro, +0,6% per l’area non euro); su base annua registrano una flessione dello 0,3%, dovuta al calo dei prezzi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – A2021 idell’industria aumentano dell’1,4% su base mensile e diminuiscono dello 0,3% su base annua, secondo quanto reso oggi noto dall’Istat. I rialzi congiunturali sono registrati in quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, più marcati per l’energia, sul mercato interno e nell’area non euro. Sul mercato interno isegnano un rialzo congiunturale dell’1,7% e un calo tendenziale dello 0,4%. Al netto dell’energia, iaumentano dello 0,5% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Sul mercato estero icrescono dello 0,7% rispetto a dicembre 2020 (+0,7% per l’area euro, +0,6% per l’area non euro); su base annua registrano una flessione dello 0,3%, dovuta al calo dei...

