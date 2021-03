Il Molise corre verso il baratro | ed è bufera sul commissario Giustini

(Di giovedì 11 marzo 2021) Quasi 400 morti di Covid (su 300.000 abitanti), contagi in continua crescita, terapie intensive piene al 67% contro una media nazionale del 31%. E record italiano per l’indice Rt: 1.66% all’ultima rilevazione della settimana scorsa. Ilveloceile, alla già gravissima situazione sanitaria, si aggiunge anche il caos che sta investendo ilad acta Angelo, indagato dalla procura di Campobasso per abuso e omissione di atti d’ufficio. ’interrogatorio era previsto per ieri, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Molise corre

