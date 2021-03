Il Maracana’ cambia nome: sarà intitolato a Pele’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo storico stadio Maracana’ di Rio De Janiero si appresta a cambiare denominazione per essere intitolatato al grande Pele’, leggenda del calcio brasiliano. Quando cambierà nome il Maracana’? L’ annuncio ufficiale arriverà soltanto quando il governatore paulista, Claudio Castro, avrà ratificato la legislazione vigente a riguardo che non ha mancato di suscitare polemica, in quanto , secondo alcuni, declasserebbe la figura del giornalista Mario Finho, al quale lo stadio, teatro di due finali di Coppa del Mondo di calcio(1950, 2014), è attualmente intitolato. A mettere tutti d’accordo ci ha pensato il deputato di sinistra, André Ceciliano, spiegando che soltanto il celebre impianto sportivo sarà intitolato a Pele’, mentre tutto il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo storico stadiodi Rio De Janiero si appresta are denominazione per essere intitolatato al grande, leggenda del calcio brasiliano. Quando cambieràil? L’ annuncio ufficiale arriverà soltanto quando il governatore paulista, Claudio Castro, avrà ratificato la legislazione vigente a riguardo che non ha mancato di suscitare polemica, in quanto , secondo alcuni, declasserebbe la figura del giornalista Mario Finho, al quale lo stadio, teatro di due finali di Coppa del Mondo di calcio(1950, 2014), è attualmente. A mettere tutti d’accordo ci ha pensato il deputato di sinistra, André Ceciliano, spiegando che soltanto il celebre impianto sportivo, mentre tutto il ...

