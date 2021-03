Il covid ci porta indietro di dieci anni: cala l’aspettativa di vita (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn balzo indietro di dieci anni. E’ quello che ci ha fatto compiere un solo anno di pandemia. Il covid-19 “ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio. È un arretramento che richiederà parecchio tempo per essere pienamente recuperato“. Un dato riportato all’interno del decimo Rapporto Bes dell’Istat sul benessere equo e sostenibile, rilevando che nel 2010 la speranza di vita alla nascita era di 81,7 anni, nel 2019 di 83,2 e nel 2020 il dato è sceso a 82,3. “Gli indicatori hanno registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sulla salute, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn balzodi. E’ quello che ci ha fatto compiere un solo anno di pandemia. Il-19 “ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni indiattesi maturati nel decennio. È un arretramento che richiederà parecchio tempo per essere pienamente recuperato“. Un dato rito all’interno del decimo Rapporto Bes dell’Istat sul benessere equo e sostenibile, rilevando che nel 2010 la speranza dialla nascita era di 81,7, nel 2019 di 83,2 e nel 2020 il dato è sceso a 82,3. “Gli indicatori hanno registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti insulla salute, ...

