Iker Casillas e Sara Carbonero al capolinea: dalla Spagna la brutta notizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuove rivelazioni su Iker Casillas e Sara Carbonero. La coppia sarebbe arrivata al capolinea, la notizia dalla Spagna: cosa è successo Arriva dalla Spagna la notizia della separazione di Iker… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuove rivelazioni su. La coppia sarebbe arrivata al, la: cosa è successo Arrivaladella separazione di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

_DAGOSPIA_ : AMORE AL CAPOLINEA – IKER CASILLAS E SARA CARBONERO SI SEPARANO: ‘NON VIVONO PIÙ INSIEME’ - Italia_Notizie : «Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati». Secondo i media spagnoli vivono già in case separate - FQMagazineit : “Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati, non vivono più insieme” - discoradioIT : RT @Corriere: «Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati». Per i media spagnoli vivono in case separate - Piergiulio58 : Spagna, media: “Sara Carbonero e Iker Casillas si sono separati”. -