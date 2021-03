“Ho aperto la porta e… Sorpresa!”. Tommaso Zorzi, sempre più momenti ‘magici’ dopo il GF Vip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vinto e stravinto, il pupillo di Alfonso Signorini ha stracciato tutti, anche la temutissima Dayane Mello e l’amante tormentato Pierpaolo Pretelli, il GF Vip 5 è suo e non si discute. Tra sogni in grande stile e amori non corrisposti, Tommy è riuscito a barcamenarsi alla grande, tornando a casa con la vittoria in una tasca, mentre nell’altra… Tommaso Zorzi nell’ultima settimana ha ripreso in mano la propria vita, rientrando in possesso alla grande del suo profilo Instagram, che ad oggi vanta ben 1,8 Milioni di follower. Insomma, un trionfo sotto tutti i punti di vista. Facendo rientro nel proprio loft milanese, la star di Riccanza si è trovato a fare i conti con diverse sorprese… Una proprio nelle ultime ore! (Continua dopo le foto) Come abbiamo precedentemente scritto, Tommaso Zorzi è stato sommerso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vinto e stravinto, il pupillo di Alfonso Signorini ha stracciato tutti, anche la temutissima Dayane Mello e l’amante tormentato Pierpaolo Pretelli, il GF Vip 5 è suo e non si discute. Tra sogni in grande stile e amori non corrisposti, Tommy è riuscito a barcamenarsi alla grande, tornando a casa con la vittoria in una tasca, mentre nell’altra…nell’ultima settimana ha ripreso in mano la propria vita, rientrando in possesso alla grande del suo profilo Instagram, che ad oggi vanta ben 1,8 Milioni di follower. Insomma, un trionfo sotto tutti i punti di vista. Facendo rientro nel proprio loft milanese, la star di Riccanza si è trovato a fare i conti con diverse sorprese… Una proprio nelle ultime ore! (Continuale foto) Come abbiamo precedentemente scritto,è stato sommerso ...

Ultime Notizie dalla rete : aperto porta I vostri dati personali sono in vendita da anni. Ora basta Social media: i nostri profili sono un libro aperto Siamo abituati a postare di tutto sui social, ... prima di rendersene conto, l'importo è già stato prelevato dal conto e il corriere suona alla porta.

Castello di San Pelagio, itinerario in Veneto sulle tracce di D'Annunzio ... il castello è stato in parte trasformato in museo e aperto all'uso pubblico. Oggi, soprattutto nel ... Gli altri percorsi del Castello Oltre al percorso aeronautico che porta i turisti ad ammirare ...

"Piazza dello sport", a Porta a Mare attività fisica all'aperto QuiLivorno.it Napoli, il Gambrinus chiude di nuovo «causa lockdown» Chiude di nuovo, causa lockdown, lo storico caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento. Ad un mese dalla riapertura, il bar del commissario Ricciardi, è costretto a fare i conti con una realtà che non ...

"Cancelli aperti e porte sfondate Quel posto è terra di nessuno" Hanno sfondato tutto, rotto le reti di recinzioni all’area ed anche le porte e portato via quello che c’era dentro. E’ tutto aperto e chiunque può tranquillamente entrare. Anche ora che è diventata ...

