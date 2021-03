Francesco Renga ad Ambra Angiolini “Dovevi essere a Sanremo con me … ” e lei “Ma io c’ero …” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati insieme per tanti anni e hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro due figli. Ad ogni modo, dopo tanti anni d’amore i due si sono lasciati e la notizia della loro separazione ha colto tutti di sorpresa. Dopo un periodo piuttosto difficile, soprattutto subito dopo la loro separazione, sembra che tra i due però sia tornato il sereno. Francesco e Ambra, pare abbiano deciso di continuare ad avere un buon rapporto soprattutto per la felicità dei loro figli. In questi ultimi giorni, i due sono tornati al centro del gossip soprattutto in seguito alla partecipazione di Francesco alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa è accaduto? Francesco ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 10 marzo 2021)sono stati insieme per tanti anni e hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro due figli. Ad ogni modo, dopo tanti anni d’amore i due si sono lasciati e la notizia della loro separazione ha colto tutti di sorpresa. Dopo un periodo piuttosto difficile, soprattutto subito dopo la loro separazione, sembra che tra i due però sia tornato il sereno., pare abbiano deciso di continuare ad avere un buon rapporto soprattutto per la felicità dei loro figli. In questi ultimi giorni, i due sono tornati al centro del gossip soprattutto in seguito alla partecipazione dialla settantunesima edizione del Festival di. Ma cosa è accaduto?...

