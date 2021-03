Ferrari 2021, la presentazione della vettura in diretta Tv e streaming (Di mercoledì 10 marzo 2021) presentazione Ferrari 2021 streaming – Il conto alla rovescia ora è davvero agli sgoccioli: questo pomeriggio (mercoledì 10 marzo 2021) conosceremo la nuova Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La SF21 – questo il nome della monoposto – sarà svelata alle ore 14 in un evento che si potrà seguire in diretta. In tempo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021)– Il conto alla rovescia ora è davvero agli sgoccioli: questo pomeriggio (mercoledì 10 marzo) conosceremo la nuovadi Charles Leclerc e Carlos Sainz. La SF21 – questo il nomemonoposto – sarà svelata alle ore 14 in un evento che si potrà seguire in. In tempo L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : #Ferrari, ok alla vaccinazione in #Bahrain per i membri del team. #Sainz la farà #F1 #vaccino #Covid… - Gazzetta_it : #Ferrari a caccia della riscossa. L'intervista all'ex d.t. #Forghieri - SkySportF1 : Formula 1: Leclerc, statistiche e numeri della carriera del pilota della Ferrari #SkyMotori #F1 #Formula1 - tuttosport : #Ferrari SF21, segui la presentazione in diretta dalle 14 - SkySportF1 : Seguite con noi IN DIRETTA la presentazione della SF21 #SkyMotori #F1 #Formula1 @ScuderiaFerrari -