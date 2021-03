Cortina | focolaio all’hotel De la Poste dopo i tre eventi ospitati nel mese di febbraio Tra questi anche i mondiali di sci

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il celebre hotel De ladiepicentro di undi Covid. La struttura ha accolto neldibuona parte dei partecipanti aidi sci, poiè stata teatro di un evento di Polo e del premio “Car of the Year”. Il due marzo la scoperta: uno dei giocatori di polo che alloggiava nell’hotel è risultato positivo alla variante inglese in seguito a un controllo all’aeroporto di Venezia. Gli accertamenti hanno restituito diversi casi tra il personale. La struttura gestita da Gherardo Mainago è uno dei più importanti approdi a ridosso degli impianti sciistici del Veneto, noto ai più per essere stato set dei cinepanettoni dei fratelli Vanzina. Durante idi sci, il De laper tutta la durata ...

...De la Poste - probabilmente il più famoso albergo di, set di cinepanettoni e luogo di appostamento per paparazzi a caccia di Vip - riaprirà a fine maggio. Chiuso in seguito a undi ...Un vero e propriodi Covid è scoppiato nell' hotel de la Poste , uno dei più famosi diavendo ospitato spesso i set dei cinepanettoni ed essendo un luogo di appostamento per paparazzi a caccia di Vip. ...Un focolaio di Covid è scoppiato nell’Hotel de la Poste di Cortina, l’albergo più antico della città, famoso perchè spesso set dei cinepanettoni dei Vanzina. La struttura è stata chiusa tre giorni fa ...Il famoso Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo è stato costretto a chiudere, tre giorni fa, per via di un focolaio scoppiato tra il personale. Il titolare, Gherardo Manaigo, ha detto di non essere a ...