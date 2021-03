Coronavirus | Crisanti avvisa | «Sopra i 30 mila casi necessario il lockdown totale Decisiva settimana prossima»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Resta ancora da capire se con la nuova stretta all’orizzonte nei fineil governo istituirà una zona arancione o rossa, ma quello che è certo è che nell’esecutivo e tra gli esperti è forte la consapevolezza che non si può più aspettare. Con igiornalieri stabilmente attorno ai 20, e un numero di vittime quasi semprequota 300, misure più stringenti non sembrano più procrastinabili. «È la direzione giusta», dichiara il virologo Andreaa La Stampa. Ma «se il contagio supererà i 30al giorno bisognerà chiudere tutto. Lasarà cruciale». L’avvertimento disui vaccini A preoccupare il professore di Microbiologia dell’università di Padova è in ...

Solo la zona rossa pu arginare la variante inglese? "In Inghilterra misure simili sono state sufficienti - osserva- ma molto importante che vengano seguite da tutti . I provvedimenti sono ...Andrea, professore ordinario di Microbiologia a Padova, ha parlato della terza ondata diche sta travolgendo l'Italia. In un'intervista alla Stampa ha espresso la rabbia per non essere ...Covid, la rabbia di Crisanti: “Non mi hanno dato retta”. Andrea Crisanti è favorevole alla proposta del Comitato tecnico scientifico: rendere i weekend ‘rossi’ come a Natale e inasprire in… Leggi ...Il mese di marzo sembra essere un mese decisivo per la lotta alla pandemia da covid-19 e per la campagna vaccinale e ad un ... di Microbiologia dell’ Università di Padova Andrea Crisanti che in ...