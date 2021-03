Chi è Francesco Motta: Biografia, Età, Carriera, Moglie Crescentini e Instagram (Di mercoledì 10 marzo 2021) Motta, all’anagrafe Francesco, è uno dei cantautori italiani più noti della scena musicale odierna. Conosciuto per i suoi brani La fine dei vent’anni, Abbiamo vinto un’altra guerra, e per il pezzo sanremese Dov’è l’Italia (duettato con Nada), è sposato dal 2019 con l’attrice Carolina Crescentini. Chi è Francesco Motta? Nome: Francesco Motta Nome d’arte: Motta Segno Zodiacale: Bilancia Età: 34 anni Data di nascita: 10 ottobre 1986 Luogo di nascita: Pisa Professione: cantautore e musicista Altezza: 182 cm Peso: 70 Kg Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale:@Mottasonoio Sito Ufficiale: www.Mottasonoio.com Seguici nel nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 10 marzo 2021), all’anagrafe, è uno dei cantautori italiani più noti della scena musicale odierna. Conosciuto per i suoi brani La fine dei vent’anni, Abbiamo vinto un’altra guerra, e per il pezzo sanremese Dov’è l’Italia (duettato con Nada), è sposato dal 2019 con l’attrice Carolina. Chi è? Nome:Nome d’arte:Segno Zodiacale: Bilancia Età: 34 anni Data di nascita: 10 ottobre 1986 Luogo di nascita: Pisa Professione: cantautore e musicista Altezza: 182 cm Peso: 70 Kg Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile ProfiloUfficiale:@sonoio Sito Ufficiale: www.sonoio.com Seguici nel nostro profilo...

Advertising

nagia59 : RT @star3star3: Anche oggi tommaso e francesco ci ricordano chi è che comanda il twitter #cercasioppini #tzvip - Gio_r_gi : RT @star3star3: Anche oggi tommaso e francesco ci ricordano chi è che comanda il twitter #cercasioppini #tzvip - StucchiLeonardo : @Francesco_92_PT Con chi parla? AgataLaMicia? Non posso vedere ?? - enanias : RT @mariamacina: Per chi non lo sapesse: TPI( The Post Internazionale) , fondato da Giulio Gambino(nipote di Antonio Gambino, uno dei fonda… - carellarocco : RT @VirginiaPanzeri: Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con… -