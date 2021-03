Champions League, questa sera altri due ottavi di finale. Il programma (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Champions League, che con le gare di ieri ha conosciuto le prime due squadre qualificate ai quarti di finale (Porto e Borussia Dortmund), prosegue questa sera con altre due sfide. Sul campo neutro della “Puskás Aréna” di Budapest, il Liverpool di Jurgen Klopp cercherà di sfruttare il 2-0 dell’andata per superare il Lipsia e accedere ai quarti. L’altro campo sarà il Parco dei Principi di Parigi, dove gli uomini di Pochettino ospiteranno il Barcellona di Leo Messi forti del 4-1 dell’andata, ottenuto al Camp Nou. Il programma: Liverpool-Lipsia ore 21 Psg-Barcellona ore 21 Foto: Logo Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) La, che con le gare di ieri ha conosciuto le prime due squadre qualificate ai quarti di(Porto e Borussia Dortmund), proseguecon altre due sfide. Sul campo neutro della “Puskás Aréna” di Budapest, il Liverpool di Jurgen Klopp cercherà di sfruttare il 2-0 dell’andata per superare il Lipsia e accedere ai quarti. L’altro campo sarà il Parco dei Principi di Parigi, dove gli uomini di Pochettino ospiteranno il Barcellona di Leo Messi forti del 4-1 dell’andata, ottenuto al Camp Nou. Il: Liverpool-Lipsia ore 21 Psg-Barcellona ore 21 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League La Juve stravince solo agli ascolti, bene anche Harry e Meghan ma Loredana Bertè non convince ... condizionata dal fallimento della compagine bianconera, incapace di qualificarsi contro un Porto decimato: la Juventus esce fuori dalla Champions League ma primeggia almeno agli ascolti tv. I ...

Haaland: semplicemente mostruoso Erlin Haaland è il primo giocatore nella storia della Champions League a segnare 4 doppiette consecutive; il più giovane e il più veloce a segnare 20 gol nelle competizioni. Ha segnato più reti in ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Juventus: problemi in Borsa dopo la sconfitta in Champions TORINO - Per la Juventus un altro boccone amaro da mandare giù dopo la sconfitta con il Porto in Champions League. All'apertura delle contrattazioni in Borsa il titolo del club bianconero ha fatto ...

Juventus, crolla il titolo in Borsa. Apertura a -6,5% Dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto, questa mattina, all’apertura della Borsa, il titolo della Juventus è crollato facendo registrare un -6,5%. Lo riporta Calcio e Finanza.

