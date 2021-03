Bonus di Avanti un altro, fidanzato con Lei: un nome pesante nel mondo dello spettacolo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ha fatto parte del cast di "Ballando con le stelle" e, prima ancora, Daniel Nilsson è stato il Bonus di “Avanti un altro”. Della vita privata del modello svedese, però, si conosce pochissimo. Forse perché, a differenza di numerosi altri ragazzi che fanno il suo stesso lavoro, Daniel è fidanzatissimo. La donna che gli ha rubato il cuore è italiana e, tra le altre cose, figlia di un uomo molto noto. Si chiama Beatrice ed è figlia di Lucio Presta, marito di Paola Perego e agente dei più famosi personaggi del mondo dello spettacolo. La loro non è una relazione nata da poco. Beatrice e Daniel, dopo essere stati amici per un breve periodo, stanno insieme da più di due anni e sono più affiatati che mai. Il profilo Instagram del modello è ricco di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ha fatto parte del cast di "Ballando con le stelle" e, prima ancora, Daniel Nilsson è stato ildi “un”. Della vita privata del mosvedese, però, si conosce pochissimo. Forse perché, a differenza di numerosi altri ragazzi che fanno il suo stesso lavoro, Daniel è fidanzatissimo. La donna che gli ha rubato il cuore è italiana e, tra le altre cose, figlia di un uomo molto noto. Si chiama Beatrice ed è figlia di Lucio Presta, marito di Paola Perego e agente dei più famosi personaggi del. La loro non è una relazione nata da poco. Beatrice e Daniel, dopo essere stati amici per un breve periodo, stanno insieme da più di due anni e sono più affiatati che mai. Il profilo Instagram del moè ricco di ...

