Bollettino covid, i dati di mercoledì 10 marzo: 93 casi nel Lecchese, salgono (ancora) i ricoveri (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono state trovate altre 4.422 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di mercoledì 10 marzo, i casi (338 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 55.535 tamponi; il rapporto fra ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono state trovate altre 4.422 persone positive alin Lombardia nella giornata di10, i(338 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 55.535 tamponi; il rapporto fra ...

