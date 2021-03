Beach volley | World Tour Doha 2021 | Nicolai Lupo fuori agli ottavi | out anche Menegatti Orsi Toth

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Italia rimane senza coppie alla tappa 4 stelle deldiKatara Cup di. Martae Viktoriasi fermano al 25esimo posto del torneo. Le azzurre di Terenzio Feroleto, dopo la sconfitta rimediata nella giornata di martedì, non sono riuscite a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Nell’ultimo match della Pool C infatti, le azzurre sono state sconfitte in due set (21-19, 21-16) dalla forte coppia brasiliana Agatha/Duda, terminando così l’avventura in Qatar. In serata sono scesi in campoPaoloe Danieleper glidi finale. La coppia azzurra, già qualificata ai Giochi di Tokyo 2020, è ...