Bar e ristoranti chiusi: quando riapriranno potrebbero essere di proprietà della Malavita (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il nuovo Capo della Polizia Lamberto Giannini sottolinea il pericolo che la criminalità organizzata possa approfittare della crisi economica derivante dalla pandemia per estendere il proprio giro d’affari. Comincia oggi l’esperienza del prefetto Lamberto Giannini come nuovo Capo della Polizia. Le prime parole di Giannini hanno sottolineato la sua personale “apprensione per la responsabilità del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il nuovo CapoPolizia Lamberto Giannini sottolinea il pericolo che la criminalità organizzata possa approfittarecrisi economica derivante dalla pandemia per estendere il proprio giro d’affari. Comincia oggi l’esperienza del prefetto Lamberto Giannini come nuovo CapoPolizia. Le prime parole di Giannini hanno sottolineato la sua personale “apprensione per la responsabilità del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

RobertoBurioni : Ovviamente vi rendete conto che tra poco saranno riaperti bar, ristoranti, cinema e teatri per i vaccinati, e anche… - repubblica : Israele, grazie alle vaccinazioni riaprono bar e ristoranti - IlContiAndrea : Tornando alle cose serie per un minuto. La #Lombardia da stasera al 14-3 va in #arancionescuro. A partire da mezza… - infoitinterno : Chiudere tutti i locali nei week end: il prossimo Dpcm potrebbe essere la morte per bar e ristoranti - infoitinterno : Scuola, bar e ristoranti: nuove misure restrittive in Puglia -