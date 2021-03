Addio a Lou Ottens | il papà delle musicassette

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Grazie a lui la musica è diventata più democratica e alla portata di tutti e soprattutto è uscita dalle case potendo essere trasportata in una magica "scatoletta" di plastica che poteva entrare nella ...

Advertising

repubblica : Addio a Lou Ottens, l'inventore delle musicassette: Aveva 94 anni, la sua creazione diede supporto a oltre 100 mili… - LaStampa : Addio a Lou Ottens, l’inventore delle musicassette - paolorm2012 : RT @chruggeriTg2: Addio a Lou Ottens, l'inventore delle musicassette - chruggeriTg2 : Addio a Lou Ottens, l'inventore delle musicassette - itto2012 : RT @LaStampa: Addio a Lou Ottens, l’inventore delle musicassette -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Lou

Ottens, inventore delle musicassette - WikiCommons . È morto a 94 anni l'ingegnere olandeseOttens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati venduti più di 100 miliardi di esemplari. Sebbene per le generazioni più giovani siano un oggetto quasi ...E' morto a 94 anni l'ingegnere olandeseOttens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. Secondo i ...Lou Ottens , l’inventore della musicassetta e che ha contribuito anche alla nascita del compact disc , è morto sabato scorso ...È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati venduti più di 100 miliardi di esemplari. Sebbene per le generazioni più ...