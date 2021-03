“Abbiamo dormito assieme”: nonostante le smentite di Amedeo Goria, Vera Miales insiste (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bellissima modella moldava Vera Miales insiste nel dire che tra lei ed Amedeo Goria c’è più di una semplice amicizia. Dopo aver rivelato di frequentarsi con Amedeo Goria, Vera Miales è stata ospite di Live non è la D’Urso per un confronto con il diretto interessato. Il giornalista ha negato che tra loro ci sia una relazione sentimentale e quando l’ha vista in studio l’ha subito incalzata: “Cosa ci fai qui?”. La bellissima modella e barista ha risposto: “Te lo avevo scritto e non mi hai risposto, da due giorni non mi rispondi. Ci stiamo frequentando, sono stata a Roma, siamo stato a pranzo con Guenda, per me un uomo che ti dice ‘ti amo’ non è un amico”. Dopo quelle parole Amedeo Goria non ha aggiunto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bellissima modella moldavanel dire che tra lei edc’è più di una semplice amicizia. Dopo aver rivelato di frequentarsi conè stata ospite di Live non è la D’Urso per un confronto con il diretto interessato. Il giornalista ha negato che tra loro ci sia una relazione sentimentale e quando l’ha vista in studio l’ha subito incalzata: “Cosa ci fai qui?”. La bellissima modella e barista ha risposto: “Te lo avevo scritto e non mi hai risposto, da due giorni non mi rispondi. Ci stiamo frequentando, sono stata a Roma, siamo stato a pranzo con Guenda, per me un uomo che ti dice ‘ti amo’ non è un amico”. Dopo quelle parolenon ha aggiunto ...

