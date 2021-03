Villareal, tragedia nel mondo del calcio: si spegne a soli 25 anni (Di martedì 9 marzo 2021) È lutto nel mondo del calcio. L’ex attaccante del Villareal, Franco Acosta, è stato trovato morto dopo due giorni di ricerche. tragedia NEL calcio – Nella giornata di sabato 6 marzo, è stata lanciata la notizia che vedeva disperso il calciatore. Quel giorno, infatti, Franco e il fratello aveva tentato di attraversare il torrente Arroyo nei L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 9 marzo 2021) È lutto neldel. L’ex attaccante del, Franco Acosta, è stato trovato morto dopo due giorni di ricerche.NEL– Nella giornata di sabato 6 marzo, è stata lanciata la notizia che vedeva disperso il calciatore. Quel giorno, infatti, Franco e il fratello aveva tentato di attraversare il torrente Arroyo nei L'articolo

