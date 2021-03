Trump intensifica la battaglia contro i leader repubblicani

(Di martedì 9 marzo 2021) L’ex presidente Donaldlalaship repubblicana.ha promesso di viaggiare in tutti gli Stati e ha incoraggiato i donatori a dare i soldi al suo PAC Save America invece che aiche ha soprannominato “RINOS”. Durante il fine settimana, gli avvocati dihanno inviato lettere al Comitato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trump intensifica

L'HuffPost

Così, mentre la Casa Bianca e l'America celebrano il loro successo, siil dibattito su ... la partnership pubblico - privata avviata dal governoper facilitare e accelerare lo ......mandato di Barack Obama e che era stato rapidamente revocato dal suo successore Donald. In ... Il cambiamento climatico è stato chiamato un ' moltiplicatore di minacce ' in quantotutte ...L’ex presidente Donald Trump intensifica la battaglia contro la leadership repubblicana. Il partito ormai è diviso in due.