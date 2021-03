Treno travolge un autobus: il bilancio del terribile incidente (Di martedì 9 marzo 2021) Drammatico incidente spaventa, un autobus fermo sui binari è stato colpito in pieno da un Treno, la scena è terribile, il bilancio dell’incidente Paura nella giornata di ieri 8 marzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 marzo 2021) Drammaticospaventa, unfermo sui binari è stato colpito in pieno da un, la scena è, ildell’Paura nella giornata di ieri 8 marzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

periodicodaily : Corteolona (Pavia) - Treno travolge 27enne per qualche metro - Periodico Daily #Corteolona - vlasec_ciotto : Capperi pure @LaStampa ora è #Leave #Brexit Come si cambia quando la verità ti travolge come un treno in corsa… -