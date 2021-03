Toti | “Scandaloso che alcuni medici di base non collaborino alla campagna vaccinale”

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) GENOVA – “Ci arrivano segnalazioni di medici di medicina generale che dicono di non sapere come prenotare il vaccino per i propri pazienti, che chiudono il telefono o che limitano la reperibilità. Trovo che sia un comportamento scandaloso, che mette i brividi lungo schiena e inficia ingiustamente lo sforzo di un’intera categoria”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata sull’andamento della pandemia. Oggi alle 14 sono iniziate le prenotazioni dei vaccini dai medici di medicina generale per personale scolastico, di polizia locale, degli uffici giudiziari, i volontari di protezione civile, i soggetti vulnerabili e ultravulnerabili. Questi ultimi verranno solo qualificati dai medici di base, ma saranno vaccinati dal sistema sanitario regionale con Pfizer e Moderna. Nelle prime tre ore, sono stati 5.212 i pazienti presi in carico e 3.587 gli appuntamenti già fissati negli hub gestiti dai medici di medicina generale che apriranno lunedì prossimo.