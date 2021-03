Torino | Linetty è guarito dal Covid-19 | il polacco ci sarà contro l’Inter

Leggi su sportface

(Di martedì 9 marzo 2021) Buone notizie per il, che può finalmente riabbracciare Karol. Il, positivo al-19 insieme a tanti suoi compagni la scorsa settimana, si è negativizzato ed è tornato a disposizione del tecnico Davide Nicola. Dopo aver svolto le visite mediche di rito, il centrocampista ha fatto il suo ritorno in campo al Filadelfia, svolgendo un programma personalizzato. La squadra ha invece iniziato a preparare il match, in programma domenica 14 marzo e valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. SportFace.