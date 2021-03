Striscia la Notizia | Nicola Zingaretti rifiuta il Tapito d’oro

(Di martedì 9 marzo 2021)laconsegna il Tapiro ache lo. “Voi di Mediaset fate le trappole” dice all’inviato Staffelli Screen VideoIl governatore del Lazio e segretario dimissionario del Partito democraticonon ha voluto ricevere il ‘premio’ dila, il famoso Tapiroche l’inviato Valerio Staffelli voleva consegnargli.domenica scorsa aveva partecipato alla trasmissione Live – Non è la D’Urso. “Simpatici voi di Mediaset, prima invitate alle trasmissioni poi fate le trappole” ha detto l’ormai ex segretario del Pd. Il governatore del Lazio ha dribblato l’inviato di. Nel servizio si vede prima ...

Ancora una volta l'inviato dilaVittoria Brumotti ha provato a documentare quanto stesse accadendo in una zona di spaccio, e ancora una volta alcuni spacciatori hanno spinto Brumotti e la sua troupe a suon d'...A partire da quell'anno gli inviti di partecipazione a diversi programmi televisivi raddoppiano e Beppe sarà anche co - conduttore di una puntata dila. Nel 2007, insieme alla ...Striscia la Notizia consegna il Tapiro a Nicola Zingaretti che lo rifiuta. "Voi di Mediaset fate le trappole" dice all'inviato Staffelli ...Mercoledì 10 marzo all'interno di Striscia la Notizia nuovo appuntamento con la rubrica "Capolavori italiani in cucina" Domani sera a Striscia la notizia ...