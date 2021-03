Stop al lockdown dello sport | l' appello di Antonio Iannetta Uisp Milano | La salute in pericolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Il 9 marzo 2021, dopo un anno di, lodi base in Italia è ancora fermo. In questo anno abbiamo assistito a quasi 100mila decessi per Covid-19, numeri terribili, che rischiano di peggiorare a causa della forzata sedentarietà degli Italiani. Infatti, secondo i dati del Rapporto ISTISAN 18/9 realizzato dall'ISS con il Ministero dellae il CONI, la sedentarietà in Italia è responsabile del 14,6% di tutti i decessi, pari a circa 90.000 morti all'anno, e di una spesa in termini di costi diretti sanitari di 1,6 miliardi di euro annui per le quattro malattie maggiormente imputabili ad essa (tumore della mammella e del colon-retto, diabete di tipo 2 e coronaropatia). “I dati dell'ISS parlano chiaro: stiamo rischiando di vedere il numero dei morti da Covid-19 raddoppiati a causa del...