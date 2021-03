“Sono ancora in attesa..”. Tommaso Zorzi rompe il silenzio e parla del rumors sulla De Filippi. Cos’ha detto (Di martedì 9 marzo 2021) Come molti sapranno, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha un debole per Maria De Filippi; memorabile la sua reazione di fronte alla sorpresa della conduttrice apparsa in video durante il reality, quando Tommaso ammise che pur di lavorare in una delle sue trasmissioni sarebbe disposto a fare caffè e fotocopie. Un ruolo qualunque L’influencer confessò anche che gli piacerebbe partecipare al trono gay qualora dovesse venire ripristinato, scherzando come al solito: Io ci andrei subito. Soprattutto vista la mai situazione sentimentale. Se la De Filippi mi chiamasse per andare io correrei. Certo che potrei essere il primo ad uscire single perché nessuno si è presentato in studio. La moglie di Costanzo gli espresse la sua simpatia: Ti dico la verità, ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 marzo 2021) Come molti sapranno, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vipha un debole per Maria De; memorabile la sua reazione di fronte alla sorpresa della conduttrice apparsa in video durante il reality, quandoammise che pur di lavorare in una delle sue trasmissioni sarebbe disposto a fare caffè e fotocopie. Un ruolo qualunque L’influencer confessò anche che gli piacerebbe partecipare al trono gay qualora dovesse venire ripristinato, scherzando come al solito: Io ci andrei subito. Soprattutto vista la mai situazione sentimentale. Se la Demi chiamasse per andare io correrei. Certo che potrei essere il primo ad uscire single perché nessuno si è presentato in studio. La moglie di Costanzo gli espresse la sua simpatia: Ti dico la verità, ...

