Sfida Trinity in arrivo su Fortnite | come partecipare

(Di martedì 9 marzo 2021) Il 14 marzo si svolgerà la: ecco. I migliori terzetti sbloccheranno la skin MiliteNovità in vista per i giocatori di. Grazie alla partnership con WINDTRE il 14 marzo si svolgerà la, un nuovo torneo per terzetti nella regione server EU. Le squadre vincitrici sbloccheranno… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Sfida Trinity

C'è un nuovo evento in arrivo per i giocatori di Fortnite. Grazie alla partnership con WINDTRE il 14 marzo si svolgerà la Sfida Fortnite Trinity. Il 14 marzo si svolgerà la Sfida Fortnite Trinity: ecco come partecipare. I migliori terzetti sbloccheranno la skin Milite Trinity Novità in vista per i giocatori di Fortnite. Grazie alla partnership con WINDTRE il 14 marzo si svolgerà la Sfida Fortnite Trinity. Appuntamento fissato da Epic Games, che chiama i propri giocatori dei server EU alla battaglia. Ecco come aggiudicarsi il premio ...