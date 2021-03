Scuole Calabria, Spirlì: Tar si assume la responsabilità (Di martedì 9 marzo 2021) «Il Tar ha deciso e si assume la responsabilità. Mi auguro che le prossime settimane non siano dolorose dal punto di vista dell’aumento dei contagi. Noi comunque continueremo a lavorare per tutelare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 marzo 2021) «Il Tar ha deciso e sila. Mi auguro che le prossime settimane non siano dolorose dal punto di vista dell’aumento dei contagi. Noi comunque continueremo a lavorare per tutelare...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Tar Calabria, da domani scuole riaperte. Giudici accolgono ricorso, sospesa efficacia ordinanza Spirli' - HuffPostItalia : Il Tar in Calabria: 'Da domani riapriranno tutte le scuole' - orizzontescuola : Scuole Calabria, Spirlì: “Il Tar si assume la responsabilità. Spero che le prossime settimane non siano dolorosi pe… - Alfonso0070 : RT @romilasi: Apri le scuole. Chiudi le scuole. Apri le scuole. Chiudi le scuole. Il TAR annulla l’ordinanza di #spirli ....tempo record..… - Alfonso0070 : RT @MeteoWeb_eu: #Coronavirus, il Tar della #Calabria riapre tutte le scuole: 'situazione epidemiologica non ha criticità, nessun elemento… -