Roma, campo rom di via Salviati e i roghi tossici: arrivano le telecamere (Di martedì 9 marzo 2021) Sono state installate delle nuove telecamere con sensori a infrarossi nel campo rom di via Salviati. L'obiettivo è quello di scongiurare e contrastare il fenomeno dei roghi tossici, anche nelle aree esterne al campo. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coordinato le operazioni con impianti di video sorveglianza ad alta risoluzione che garantiscono al tempo stesso un monitoraggio continuo e l'individuazione di eventuali fonti di calore fino a una distanza di 1 km. Leggi anche: Castel Romano, ennesimo incendio al campo Rom: colonna di fumo visibile dalla Pontina Il nuovo sistema di sorveglianza è collegato alla Sala Sistema Roma ed è gestito dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Sarà presto funzionante anche in altri ...

