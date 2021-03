Riunione del Cts oggi: il Governo pronto a inasprire le misure (Di martedì 9 marzo 2021) Prevista la Riunione del Cts per una descrizione ufficiale della situazione e sicuramente, vista la curva dei contagi, una nuova stretta per tutta l’Italia. Quindi sembra certo che la strada sia questa. Con ulteriori modifiche al nuovo Dpcm contenente le misure anti-contagio. Nel tentativo di arginare la crescita dei contagi registrata negli ultimi giorni. Modifiche che potrebbero Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Prevista ladel Cts per una descrizione ufficiale della situazione e sicuramente, vista la curva dei contagi, una nuova stretta per tutta l’Italia. Quindi sembra certo che la strada sia questa. Con ulteriori modifiche al nuovo Dpcm contenente leanti-contagio. Nel tentativo di arginare la crescita dei contagi registrata negli ultimi giorni. Modifiche che potrebbero

Advertising

Agenzia_Ansa : Una riunione del Comitato tecnico scientifico è in programma in mattinata per valutare eventuali nuove misure restr… - Agenzia_Ansa : Riunione Gelmini-Speranza con i tecnici sul piano vaccini. Presenti il Commissario per l'Emergenza Figliuolo, il ca… - riotta : Tra il pragmatismo del governo #Draghi che rompe gli indugi contro lo stallo del business dei vaccini EU e la peren… - _D_a_s__ : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'Una riunione del Comitato tecnico scientifico è in programma in mattinata per valutare eventuali nuove misure… - Francesco_Rizz_ : RT @GiovaQuez: In corso riunione del Cts chiesta dal governo per valutare possibili nuove misure restrittive. Si discute possibile nuovo au… -