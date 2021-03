Renato Brunetta: 'Via alle assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione' (Di martedì 9 marzo 2021) Innovazione, digitalizzazione e assunzione di giovani con le competenze necessarie per gestire i nuovi progetti. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha parlato di 'importanti novità' in arrivo ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Innovazione, digitalizzazione e assunzione dicon le competenze necessarie per gestire i nuovi progetti. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha parlato di 'importanti novità' in arrivo ...

Advertising

renatobrunetta : Domani alle ore 14.30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari @Montecitorio, illustrerò in audizione le linee… - Rosyfree74 : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… - ros_raff : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… - erretti42 : Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuov… - valeriafedor : Renato Brunetta: Ripristino ed esaurimento delle graduatorie concorsuali - Firma la petizione! -