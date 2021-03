Preghiera della sera 9 Marzo 2021: “Aiutaci a crescere in Cristo” (Di martedì 9 marzo 2021) “Aiutaci a crescere in Cristo“, è la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 9 marzo 2021) “in“, è lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

oss_romano : #9marzo Non è lecito odiare e uccidere nel nome di Dio. Pubblichiamo le parole introduttive e il testo della preghi… - Pontifex_it : Signore, ti affidiamo coloro, la cui vita terrena è stata accorciata dalla mano violenta dei loro fratelli, e ti im… - vaticannews_it : #7marzo #PapaFrancesco: 'Oggi eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio Onnipotente per tutte le vittime della gue… - KattInForma : Preghiera della sera 9 Marzo 2021: “Aiutaci a crescere in Cristo” - 100sturzo : RT @rnsitalia: #LaGioiadiEssereLiberi 'Più vivi in famiglia e in comunità e più ti ritroverai capace di pregare, sarai pronto a lodare Dio… -