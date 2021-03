Advertising

TV7Benevento : Pd: Parrini, 'insulti Casalino dicono tutto di lui'... -

Ultime Notizie dalla rete : Parrini insulti

La Sicilia

Il partito tutto respinga questi'. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd DarioIn risposta ai loro disarmantiregalerò ai senatorie Lonardo un regolamento del Senato con tanto di biglietto di auguri per Natale. Nel caso concreto, i due senatori impareranno ...Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Insultando una parte del @pdnetwork (che secondo lui contiene "cancri da estirpare"), #RoccoCasalino insulta tutto il Pd. Tutto il Pd dovrebbe pacatamente replicargli che le ...Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Della comunità del @pdnetwork sono orgoglioso. Ne faccio parte dalla fondazione, per essa ho dato sempre l'anima. Non tollero che sia offesa da un Mattia Santori, che, fiero ...