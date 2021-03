Parigi-Nizza 2021 | risultati e ordine d’arrivo terza tappa | Stefan Bissegger trionfa nella cronometro di Gien Terzo Primoz Roglic

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) Il 22enne(EF Education – Nippo)della, ladi, imponendosi con il tempo di 17’34”. Lo svizzero ha beffato di 1” il transalpino Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) che ha tagliato il traguardo in 17’35”. E’ stato un testa a testa molto entusiasmante in particolare negli ultimi chilometri. Inpiazza uno degli uomini più attesi di giornata ovvero(Jumbo-Visma), favorito alla vittoria finale, che ha chiuso in 17’41”.con il trionfo odierno balza anche in vetta alla classifica generale vestendo la maglia gialla. L’...