“Ovunque tu sia…” Paola Perego | il doloroso messaggio sui social Centinaia di commenti al post della conduttrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Lo ricorderete bene, ne abbiamo parlato a lungo del papà discomparso nel periodo di Natale, morto di covid. A lui lade Il filo rosso oggi pomeriggio ha voluto dedicare un bellissimo pensiero sul suo profilo instagram, nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni. “Buon compleanno papà,tu sia” ha scrittonelvisibile in basso, condividendo una foto che la ritrae proprio con il padre. Allo stato in questione lade Il filo rosso ha allegato un cuore. A commentare la foto dicon il papà, come suddetto visibile alla fine di questo paragrafo, sono stati tantissimi suoi fans nonché telespettatori de Il filo rosso, ma anche colleghi del mondo dello ...