Omofobia nel calcio? Si secondo la Morace

(Di martedì 9 marzo 2021) Ospite della trasmissione radiofonica Radio Anch’io Sport nel giorno della Giornata internazionale della Donna, Carolina, parla del mondo delfemminile ma anche dei pregiudizi che affollano la nostra società. Tornata di recente alla Lazio femminile, che oggi milita nel campionato di serie B, in veste di allenatore, si dichiara al centro di un progetto pluriennale voluto dal Presidente Lotito. Un investimento per il futuro che include anche la realizzazione di strutture che possano essere messe a disposizione delle squadre, sia la maschile che la femminile e del settore giovanile. Nel presente la sua avventura in bianco e azzurro ha ancora toni in chiaro scuro. Dopo 5 partite laafferma solo nell’ultimo turno giocato ha iniziato a vedere il gioco che vorrebbe per la sua squadra. La classifica di serie B vede ...