Oggi il Cts | fra le ipotesi | fine settimana con chiusure generalizzate Puglia | decisione su barese e tarantino Intervento del comitato tecnico scientifico sollecitato dal governo

(Di martedì 9 marzo 2021) Tra leallo studio,nei, zone rosse con ulteriori restrizioni e il criterio di 250 casi ogni centomila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa.la riunione del, su sollecitazione del, per fronteggiare il corona virus.verosimilmente ladella Regionesuche rappresentano le situazioni più problematiche nel territorio. L'articoloil Cts: fra lecon. ...

Advertising

petergomezblog : Coronavirus, governo verso la nuova stretta: oggi il vertice di maggioranza con il Cts - repubblica : Covid e vaccini, appuntamenti anche con sms. Ipotesi lockdown differenziati: Oggi il parere del Cts. Oltre una cert… - Alessandrobarix : RT @GioChirilly: Oggi 8 marzo 2021 dopo 1 anno esatto dal primo lockdown, #Speranza e il #Cts sono ancora al loro posto a minacciare lockdo… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Covid e vaccini, appuntamenti anche con sms. Ipotesi lockdown differenziati: Oggi il parere del Cts. Oltre una certa soglia… - bizcommunityit : Lockdown, Mario Draghi riunisce il Cts: oggi l'Italia supera i centomila morti per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Cts

Rai News

Così il dottor Guido Marinoni, membro dellombardo, commenta l'evolversi dell'epidemia in ...l'inizio della selezione, Black Lives Matter chiede giustizia per l'0micidio di Giampiero Gramaglia ...Una riunione del Comitato tecnico scientifico in programmaper valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. La riunione, secondo quanto si apprende, sarebbe stata sollecitata dal governo alla luce proprio del ...Tra le ipotesi allo studio, chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse con ulteriori restrizioni e il criterio di 250 casi ogni centomila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa.Facebook Shares Al vaglio del governo Draghi e degli esperti del Cts diverse ipotesi: Zona rossa, lockdown, coprifuoco 100.103. Tanti sono i morti per coronavirus in Italia a poco più di un anno dall’ ...