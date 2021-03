Morta la giornalista Valeria D’Esposito | stroncata dal Covid a 49 anni

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLutto nel mondo del giornalismo campano: è, blogger molto conosciuta, a causa di complicanze dell’infezione da Coronavirus. Solo lo scorso 15 febbraio aveva compiuto 49: qualche settimana dopo ha contratto ilche le è stato fatale, ennesima vittima in regione dove si contano ormai 4.505 decessi da inizio pandemia. In tanti, soprattutto colleghi e amici l’hanno ricordata in queste ore: “Un’altra cicatrice sul mio cuore portata da questo maledetto virus”, ha scritto un’amica sui social., originaria di Caserta, era il cuore pulsante di Visit Campania e proprio qui aveva pubblicato pochi giorni fa la sua ultima newsletter, un racconto forte e intriso di speranza. “Nella terza ondata, che non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morta giornalista

Il primo marzo eraladi Rai Radio 3, Rossella Panarese , anche se le cause del decesso non erano state rese note.Il mondo del giornalismo campano è in lutto per la morte di Valeria D'Esposito . La notacasertana se n'è andata all'età di 49 anni , a causa delle complicazioni dovute al covid. Valeria D'Esposito era il volto noto del portale web Visit Campania, grazie al quale aveva portato ...Lutto nel mondo del giornalismo campano: è morta Valeria D’Esposito, una blogger molto conosciuta, a causa di complicanze dell’infezione da Coronavirus. Solo lo scorso 15 febbraio aveva compiuto 49 an ...''Voglia, dunque - conclude la famiglia Tenco - accettare il nostro totale fastidio e rifiuto al Suo 'grandissimo abbraccio a Luigi' che ci è sembrato strumentale e irrispettoso dei valori umani ed ar ...