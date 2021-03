Morta a causa del Covid la giornalista Valeria D’Esposito (Di martedì 9 marzo 2021) É Morta all’età di 49 anni a causa delle complicanze del Covid Valeria D’Esposito, cordoglio da tutto il mondo del giornalismo Valeria D’Esposito, volto noto del portale web Visit Campania è deceduta a seguito delle complicanze del Coronavirus. Il suo primo blog risale al 2011, quando aveva deciso di lasciare il suo mestiere di artigiana-orafa a causa di alcuni problemi di salute. Da allora decise di dedicarsi al mondo dell’informazione. Solo lo scorso 15 febbraio, aveva compiuto 49 anni. L’attività giornalistica sul portale Visit Campania Valeria D’Esposito era il cuore pulsante di Visit Campania e proprio qui aveva pubblicato pochi giorni fa la sua ultima newsletter, un racconto forte e intriso di ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Éall’età di 49 anni adelle complicanze del, cordoglio da tutto il mondo del giornalismo, volto noto del portale web Visit Campania è deceduta a seguito delle complicanze del Coronavirus. Il suo primo blog risale al 2011, quando aveva deciso di lasciare il suo mestiere di artigiana-orafa adi alcuni problemi di salute. Da allora decise di dedicarsi al mondo dell’informazione. Solo lo scorso 15 febbraio, aveva compiuto 49 anni. L’attività giornalistica sul portale Visit Campaniaera il cuore pulsante di Visit Campania e proprio qui aveva pubblicato pochi giorni fa la sua ultima newsletter, un racconto forte e intriso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una donna di 57 anni è morta in un incendio in un'abitazione a Battipaglia. Lavorava come badante per due coniugi d… - Angela770120 : #NataliaBeilovya è il nome della badante morta a causa di incendio scoppiato in una casa nel salernitano. La donna… - travan28 : RT @docdrugztore: Ho appena saputo che una zia di mia moglie, nemmeno sessantenne, è morta a causa della #COVID19 ??????. Non aveva patologie… - alinatede : RT @docdrugztore: Ho appena saputo che una zia di mia moglie, nemmeno sessantenne, è morta a causa della #COVID19 ??????. Non aveva patologie… - Keynesblog : RT @docdrugztore: Ho appena saputo che una zia di mia moglie, nemmeno sessantenne, è morta a causa della #COVID19 ??????. Non aveva patologie… -