Mille querce delle foreste di Francia per ricostruire la guglia e la cattedrale di Notre Dame (Di martedì 9 marzo 2021) Le autorità francesi hanno scelto le querce che serviranno a ricostruire la guglia della cattedrale di Notre Dame a Parigi, distrutta nell’incendio dell’aprile 2019. Si tratta di otto querce con tronchi di almeno un metro di diametro provenienti dalla foresta di Bercé, nella regione della Loira. La loro conformazione è stata ritenuta adatta per ripristinare l’ossatura della guglia, costruita originariamente con legno massiccio di quercia. Per il restauro della cattedrale gotica, serviranno un migliaio di querce, provenienti dalle foreste di tutta la Francia. Notre Dame e il rogo, l’ondata di commozione L’ondata di commozione che accolse in tutto il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Le autorità francesi hanno scelto leche serviranno aladelladia Parigi, distrutta nell’incendio dell’aprile 2019. Si tratta di ottocon tronchi di almeno un metro di diametro provenienti dalla foresta di Bercé, nella regione della Loira. La loro conformazione è stata ritenuta adatta per ripristinare l’ossatura della, costruita originariamente con legno massiccio di quercia. Per il restauro dellagotica, serviranno un migliaio di, provenienti dalledi tutta lae il rogo, l’ondata di commozione L’ondata di commozione che accolse in tutto il ...

Advertising

SecolodItalia1 : Mille querce delle foreste di Francia per ricostruire la guglia e la cattedrale di Notre Dame… - RSIstile : 1000 QUERCE PER UNA CHIESA DI MERDA IN FRANCIA fa il paio con 11 suicidi al giorno in Italia. - TittiAlessio : RT @fam_cristiana: La lenta, costante e affascinante rinascita di #NotreDame di Parigi. Mille querce per la nuova guglia: la Cattedrale, di… - angheluruju11 : RT @fam_cristiana: La lenta, costante e affascinante rinascita di #NotreDame di Parigi. Mille querce per la nuova guglia: la Cattedrale, di… - ilfaroonline : Mille alberi secolari per ricostruire Notre-Dame: selezionate le prime 8 querce -