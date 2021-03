Milano, treno guasto sulla metro rossa M1: circolazione rallentata (Di martedì 9 marzo 2021) circolazione rallentata sulla linea della metropolitana rossa, la M1, martedì 9 marzo, verso le 14. A comunicarlo la stessa Atm. 'M1: un treno guasto, di rientro in deposito, sta rallentando la ... Leggi su milanotoday (Di martedì 9 marzo 2021)linea dellapolitana, la M1, martedì 9 marzo, verso le 14. A comunicarlo la stessa Atm. 'M1: un, di rientro in deposito, sta rallentando la ...

Advertising

AndreaConsonni4 : - teschio_22 : RT @ssofiaaaas: Ero a Termini per cazzi miei quando dall'altoparlante hanno annunciato il treno in arrivo da Milano. Lì mi si è accesa una… - Fangirlnside : RT @ssofiaaaas: Ero a Termini per cazzi miei quando dall'altoparlante hanno annunciato il treno in arrivo da Milano. Lì mi si è accesa una… - AngelaPacchetti : @doctor_milano Treno sanitario ? Ma è proprio necessario . È una cosa che fa spavento - jessica_zorzina : RT @ssofiaaaas: Ero a Termini per cazzi miei quando dall'altoparlante hanno annunciato il treno in arrivo da Milano. Lì mi si è accesa una… -