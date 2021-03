Manchester United-Milan | Maguire | “Sarà una sfida emozionante e difficile”

(Di martedì 9 marzo 2021) “Da ragazzo seguivo sempre il, che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo esaltati.una. Diogo Dalot è in prestito dalloe sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito. Sappiamo che ilè forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunqueuna gara”. Harryscalda già la vigilia die a due giorni dal calcio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale di Europa League il centrale inglese lancia laai rossoneri, esaltando il gruppo dei Red Devils: “Siamo migliorati nettamente. Sono arrivato due anni ...

